2024-07-04 10:30:06 - المصدر: منصة إيشان

حسمت اللجنة الأولمبية الدولية الجدل حول شائعات إلغاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس بسبب الصراعات السياسية في فرنسا. وفي مقالتها الافتتاحية، أشارت صحيفة “لو بوان” الفرنسية، إلى وجود تهديدات بتأجيل أو حتى إلغاء دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس المقررة خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل، استنادا على التصريحات الأخيرة لرئيس […]

ظهرت المقالة ما حقيقة تأجيل أولمبياد باريس بسبب “الحرب الأهلية” في فرنسا؟ أولاً على ايشان.