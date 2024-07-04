تظاهرة شمالي ديالى للمطالبة بتحسين الخدمات والطاقة الكهربائية (صور)

2024-07-04 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الخميس، بانطلاق تظاهرة مطالبة بتحسين الخدمات والكهرباء في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العشرات من المواطنين بينهم موظفون في تربية قضاء المقدادية نظموا تظاهرة وسط القضاء للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير التيار الكهربائي لاسيما بعدما ازدادت انقطاعاته في المنازل والمؤسسات الحكومية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية انتشرت في مكان التظاهرة لتأمين المتظاهرين، فيما تم رفع مطالبهم للجهات الحكومية".