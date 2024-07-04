اليوم.. خمس مواجهات مهمة في انطلاق الجولة الـ37 من دوري النجوم

2024-07-04 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تقام مساء اليوم الخميس، خمس مواجهات مهمة لحساب الجولة الـ37 ما قبل الأخيرة من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين، وتحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات.

ويسعى الشرطة صاحب المركز الأول إلى الاقتراب خطوة كبيرة من تحقيق اللقب، حينما يواجه اليوم متحديه دهوك في ملعب الشعب الدولي، ويستطيع الأخضر أن ينال مبتغاه في حال فوزه في مباراة اليوم وتعثر الجوية بمواجهة ممثل محافظة بابل بالخسارة أو التعادل.

وفي مباراة ثانية، يرفع الصقور شعار الفوز، عندما يحل ضيفاً على فريق القاسم، ويدرك الأزرق أن أي تعثر سيكلفه خسارة اللقب، ولذلك فإنه سيبذل قصارى جهده بغية الحصول على النقاط الكاملة، بهدف الحفاظ على آماله حتى الجولة الأخيرة.

بدوره يتطلع الزوراء إلى استعادة نغمة الانتصار أمام النفط، وتعرض النوارس للخسارة الأولى تحت قيادة المدرب عصام حمد في الجولة السابقة على يد نوروز، وهو يمني النفس بمصالحة جماهيره بفوز معنوي.

وفي بقية مباريات اليوم، يلعب زاخو أمام الحدود، ويستضيف نفط الوسط نظيره أمانة بغداد، على أن تستكمل منافسات الجولة الـ37 غداً الجمعة بإقامة 5 لقاءات، تجمع الكهرباء ونوروز، والكرخ ونفط البصرة، ويحل النجف ضيفاً على نفط ميسان، وكربلاء على أربيل، في حين يحط الطلبة الرحال لملاقاة الميناء.