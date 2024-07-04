لليوم الرابع.. أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وأربيل

2024-07-04 10:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي لليوم الرابع على التوالي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأربعاء 148500 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع ارتفعت في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 149800 دينار مقابل كل 100 دولار وسعر الشراء 149700 دينار مقابل 100 دولار.