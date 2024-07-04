خلال 2024.. المنتجات النفطية تحصي كميات استهلاك وقود الغاز للسيارات

2024-07-04 10:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت شركة المنتجات النفطية اليوم الخميس، إن استهلاك وقود الغاز للسيارات تجاوزت 151 مليون لتر خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى إضافة 3 منافذ لتجهيز وقود الغاز السائل، 2 منها في المثنى وواحد في البصرة. الوزارة ذكرت في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزارة النفط متمثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية سجلت أرقاماً جديدة في ملف غاز السيارات LPG تمثلت في ارتفاع نسبة استهلاك المواطنين لوقود الغاز لمركباتهم خلال النصف الأول هذا العام إذ تجاوزت 151 مليون لتر عن سابقهِ في العام الماضي التي بلغت آنذاك 105 مليون لتر وهي نسبة كبيرة ما يدل على زيادة رغبة المواطنين بالتزود بهذا النوع من الوقود. وأضافت، ان تلك الكميات تمثل مصروفات منافذ الغاز لشركتي التوزيع وتعبئة الغاز اللتين تشتركان في عائدية المنافذ التوزيعية للغاز والمنتشرة بأنحاء البلاد وهدف الشركة يتمثل بتوفير أنواع الوقود بكل انسيابية للمواطنين. وأشارت الى إضافة 3 منافذ تجهيزية لوقود الغاز السائل للخدمة اثنان منها في محافظة المثنى وواحدة في محافظة البصرة ليرتفع عدد المنافذ التابعة إلى شركة التوزيع 59 مقابل 50 منفذاً لشركة تعبئة الغاز، والجهود مستمرة من قبل شركتنا لافتتاح المزيد من المنافذ في عموم المحافظات.