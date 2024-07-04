وزير العمل: حصة الانبار من عقود الشرطة 2377 مستفيدا

2024-07-04 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، اطلاق المرحلة الثانية من البحث الاجتماعي لأمراض الفشل الكلوي في محافظة الانبار، فيما بيّن أن حصة محافظة الانبار من عقود الشرطة 2377 مستفيدا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم اطلاق المرحلة الثانية من البحث الاجتماعي لأمراض الفشل الكلوي، كما اطلقنا البحث الاجتماعي للمصابين بالأمراض السرطانية".

وأضاف، إن "حصة محافظة الانبار من عقود الشرطة 2377 مستفيدا".