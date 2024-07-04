الاستخبارات: ضبط قطعة أثرية والقبض على حائزيها في نينوى

2024-07-04 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الخميس، ضبط قطعة أثرية والقبض على حائزيها.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة قامت بواجب مشترك في محافتي الأنبار ونينوى، ضبطت خلاله قطعة أثرية تعود لعصور تأريخية قديمة وإلقاء القبض على المتهمين اللذين كانت بحوزتهما".

وأضاف، أن "الأمر تم من خلال تكثيف الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وتابع، "من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفا صراحةً على حيازتهما للقطعة الأثرية لغرض المتاجرة بها"، لافتاً الى "إحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".