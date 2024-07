ذي قار تطلق حملة لرفع التجاوزات على نهر الغراف

2024-07-04 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أطلقت مديرية الموارد المائية في ذي قار حملة واسعة النطاق لإزالة التجاوزات عن نهر الغراف، بمشاركة القوات الأمنية. وأكد مدير المديرية، هاشم محيبس في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أن الحملة تهدف إلى إزالة جميع التجاوزات غير القانونية على النهر، والتي تؤثر سلبا على تدفق المياه وتوزيعها...

