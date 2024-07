مختبرات سوق الشيوخ تجري اكثر من سبعة الاف فحص طبي في حزيران الماضي

2024-07-04 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أجرى قطاع سوق الشيوخ للرعاية الصحية الأولية 7544 فحصًا مختبريًا لـ 3801 مراجع خلال شهر حزيران الماضي.وبحسب بيان رسمي لدائرة صحة ذي قار تلقته شبكة اخبار الناصرية ان الفحوصات شملت مجموعة واسعة من التحاليل الطبية، بما في ذلك فحوصات رعاية الحوامل والطفل وكبار السن، بالإضافة إلى فحوصات...

