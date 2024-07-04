إصابة شخص واعتقال آخرين بحادثي مشاجرة في بغداد

2024-07-04 11:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، بإصابة منتسب أمني برصاصة، واعتقال شقيقين أحدهما منتسب أمني أيضاً، بسبب مشاجرتين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "مشاجرة حصلت بين شخصين لم تعرف أسبابها تطورت إلى استخدام المسدسات في منطقة الشعب شمالي بغداد، ما أسفر عن إصابة أحدهما بالرصاص وهو منتسب في وزارة الدفاع، وتم اعتقال الطرفين".

وأضاف أن "مشاجرة أخرى نتيجة خلافات عائلية حصلت بين شقيقين أحدهما منتسب في وزارة الداخلية والآخر موظف بوزارة العدل، تطورت إلى استخدام السلاح وإطلاق النار في الفضاء ضمن منطقة سبع البور شمال غربي بغداد"، مشيرا الى انه "تم اعتقالهما من قبل القوات الأمنية".



