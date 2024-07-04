ضبط قطعة أثرية تعود لعصور تأريخية قديمة والقبض على حائزيها في نينوى

2024-07-04 11:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، ضبط قطعة أثرية تعود لعصور تأريخية قديمة والقبض على حائزيها في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة تمكنت خلال واجب مشترك في محافظتي الانبار ونينوى، من ضبط قطعة أثرية تعود لعصور تأريخية قديمة، والقت القبض على المتهمين اللذين كانت بحوزتهما".

واضافت انه "ومن خلال التحقيق معهما اعترفا صراحةً بحيازتهما للقطعة الأثرية لغرض المتاجرة بها"، مبينة انه "تمت إحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".