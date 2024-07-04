2024-07-04 11:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واع- عدي العبادي

نظّمت دار الكتب والوثائق بالتعاون مع مركز كربلاء للدراسات والبحوث ، اليوم الخميس، ندوة ثقافية بعنوان "ثورة العشرين .. صولة عراقية وتاريخ وطني خالد" ، بحضور جمع من الشخصيات الرسمية وقادة من المؤسسة العسكرية فضلاً عن المثقفين والإعلاميين.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دار الكتب والوثائق بالتعاون مع مركز كربلاء للدراسات والبحوث ، نظّمت ندوة ثقافية بعنوان "ثورة العشرين.. صولة عراقية وتاريخ وطني خالد" احتفاءً بالذكرى الرابعة بعد المئة لثورة العشرين ، استضافت فيها الباحث "عزيز جفات الطرفي، بحضور جمع من الشخصيات الرسمية وقادة من المؤسسة العسكرية فضلاً عن المثقفين والإعلاميين".

وأضاف أن "الندوة استهلت بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق، ثم افتتاح معرض للكتب والوثائق التاريخية من موجودات الدار التي وثقت أبعاد ثورة العشرين، تلاه عرض فيلم وثائقي عن الثورة وبداياتها، فضلاً عن مجسم للفنان محمد النقاش جسّد فيه اللحظات التاريخية للثوّار ضد الاحتلال البريطاني".