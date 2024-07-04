ملف رئيس البرلمان العراقي على طاولة مسعود بارزاني و المندلاوي

2024-07-04 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة محسن المندلاوي في العاصمة بغداد.

وقال مقر بارزاني، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس النواب العراقي بالانابة وخلال اللقاء ثمن الدور والمكانة التاريخية للرئيس بارزاني في العملية السياسية في العراق.

وأعرب المندلاوي، بحسب البيان، عن أمله في أن يساعد وجود الرئيس بارزاني في حل المشاكل في العراق.

من جانبه أكد مسعود بارزاني حسن نية الأطراف، واعتبر أنه من الضروري أن يصبح الحوار أساساً راسخا لحل القضايا.

وأوضح البيان، أن اللقاء ناقش انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي وعدة مواضيع اخرى تتعلق بالمحافظات العراقية.

ووصل مسعود بارزاني، صباح أمس الأربعاء، الى العاصمة الاتحادية بغداد، والتقى كبار القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين، وأكد في تصريحات اطلقها أثناء الزيارة أنه وجد "حسن نية" من قبل الاطراف السياسية لحلّ الخلافات القائمة منذ سنوات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.