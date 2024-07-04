دراسة: التلوث البيئي يتسبب بوفاة الاغلبية في الهند

2024-07-04 11:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

يشكّل تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة عاملاً ترتبط به نحو 75% من الوفيات في عشر مدن هندية كبيرة، بحسب دراسة نُشرت الخميس وأشارت إلى أنّ معدل الوفيات لا يزال مرتفعاً حتى في المدن التي يُعتبر التلوث خفيفاً نسبياً فيها. وقال ييرون دي بون، أحد المعدّين الرئيسيين للدراسة المنشورة في مجلة "لانسيت بلانيتاري هيلث"، إنّ "نتائج دراستنا التي تستند إلى بيانات بين عامي 2008 و2019 في المدن الهندية الرئيسية، بيّنت أنّ نحو 7% من الوفيات تُعزى إلى التعرض اليومي لجزيئات بي إم 2,5"، التي تُصنّف عموماً بالجزيئات الدقيقة. وشمل الباحثون في دراستهم عشر مدن هندية كبرى هي أحمد آباد وبنغالور وباناراس وبومباي