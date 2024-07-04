الإطار التنسيقي يؤكد أهمية توحيد الموقف الوطني

2024-07-04 11:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأكد اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا. وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم ( ١٩٥) مساء الاربعاء واستضاف خلاله مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والوفد المرافق له ، وتم خلال الاجتماع استعراض اخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والعالم". وأضافت ان "المجتمعين شددوا على اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق ، كما جرى التأكيد على اهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها، كما عبر المجتمعون