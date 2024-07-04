جنرال ألماني يدعو إلى تجنيد النساء في الجيش لتفعيل المساواة

2024-07-04 11:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - المانيا









اقترح المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية إشراك النساء في الخدمة العسكرية الإلزامية إذا تمت إعادة تقديمها لتحقيق المساواة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.









وألغت ألمانيا فعلياً التجنيد العسكري الإلزامي في عام 2011، على الرغم من أن قانون البلاد لا يزال يسمح بالخدمة الإلزامية في حالة الحرب أو التوترات الأخرى.





وأدى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا إلى تجديد التركيز على أوجه القصور في الجيش الألماني وأشعل نقاشاً حول إعادة تقديم الخدمة العسكرية الإلزامية.





وقدم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خططاً لنموذج جديد للخدمة العسكرية في يونيو (حزيران) يهدف إلى المساعدة في ملء صفوف الجيش المستنزفة.



