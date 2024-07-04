الصحة تعلن صدور أوامر وزارية بالمتعينين الجدد من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية

2024-07-04 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، صدور أوامر وزارية بالمتعينين الجدد من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "استناداً الى توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي اعلنت الدائرة الادارية والمالية والقانونية عن اصدار الاوامر الوزارية الخاصة بالمتعينين الجدد من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية الساندة والمشمولين بالتعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ".

واضاف، ان "القانون يتضمن تعيين خريجي معهد الادارة/ قسم الاحصاء الصحي موزعين على دوائر واقسام مركز الوزارة كافة وحسب الاومر الوزارية المدرجة".

للاطلاع على الاسماء في الرابط ادناه:

https://moh.gov.iq/?article=12426