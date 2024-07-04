وزير النقل يصدر توجيهات تخص مشروع مطار الناصرية الدولي

2024-07-04 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، توجيهات تخص مشروع مطار الناصرية الدولي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته، وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ترأس اجتماعا مع الشركة المنفذة لمشروع مطار الناصرية الدولي بحضور النائب الأول لمحافظ ذي قار وعدد من المدراء العامين في الوزارة"، مبينة أن "السعداوي تفقد العمل في المشروع رفقة عدد من المسؤولين للاطلاع على سير العمل ونسب الانجاز في المطار".

ووجه السعداوي، بحسب البيان، بـ"التنسيق وتعزيز التعاون مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار للاسراع في انجاز مشروع مطار الناصرية الدولي"، لافتاً إلى أن "نسب الإنجاز في المشروع وصلت الى 28 بالمئة".

وطالب "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بتذليل العقبات امام أعمال التنفيذ لانجاز مشروع مطار الناصرية الدولي وفق المدد الزمنية المحددة".