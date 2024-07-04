منتخب الناشئين بالكرة الطائرة يستهل مشواره في البطولة العربية بلقاء الكويت

2024-07-04 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يستهل منتخب الناشئين بالكرة الطائرة مشواره في البطولة العربية الأولى تحت 17 عاماً اليوم الخميس، عندما يواجه نظيره الكويتي، في قاعة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان.

ويبحث فريقنا عن تحقيق بداية مثالية أمام الأزرق الكويتي، ستكون حافزاً له من أجل المنافسة على إحراز مرتبة متقدمة تليق بسمعة اللعبة، على أن يواجه غداً الجمعة شقيقه الليبي في ثاني مبارياته، بينما ستخلد المنتخبات المشاركة إلى الراحة بعد غد السبت، على أن تستأنف المنافسات اعتباراً من الأحد المقبل، إذ سيلتقي الليوث مع الأخضر السعودي، ثم يلاعب نظيره الأدعم القطري الاثنين المقبل، وبعدها سيلاقي الأحمر البحريني الأربعاء، على أن يختتم مشاركته بمواجهة نشامى الأردن في الجولة الأخيرة في الحادي عشر من تموز الحالي.