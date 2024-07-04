بعمليتين منفصلتين.. الإطاحة بشبكتين لتجارة وترويج المخدرات في الديوانية

2024-07-04 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، الإطاحة بشبكتين لتجارة وترويج المخدرات في محافظة الديوانية.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعمليتين منفصلتين، ومن خلال معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على شبكتين مختصتين بتجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة الديوانية".

وأضاف انه "تم ضبط بحوزتهم (اكثر من نصف كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة وأدوات للتعاطي واسلحة من بينها 3 بنادق وقاذفة 7 RBG وصاروخ و 6 رمانات يدوية ومسدس"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين لإكمال أوراقهم التحقيقية".