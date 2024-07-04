الدفاع المدني تعلن اخمادها حريقا اندلع بمستشفى الامام الصادق في بابل

2024-07-04 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة بابل، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، بتمكن فرقها من اخماد حريق اندلع بمستشفى الامام الصادق وسط مدينة الحلة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني، تعاملت مع حادث حريق بسيط اندلع في إحدى الغرف داخل ردهة بمستشفى الإمام الصادق ما يسمى (التركي) في محافظة بابل يُعتقد أنه نتيجة احتراق أحد الأجهزة الطبية".

وأضافت، إنه "تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون خسائر مادية او بشرية، فيما سيتم تحديد أسباب الحريق من قبل خبراء الأدلة الجنائية".