2024-07-04 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، ضبط صالة "للقمار" و اعتقال 10 متهمين داخلها في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة مشتركة من (قسم شرطة الكراد، نجدة الكرادة، الامن السياحي) شرعت بواجب تدقيق وتفتيش الفنادق المشبوهة وقاعات الروليت والمواد الكحولية الغير الرسمية".

وأضافت ان "القوة تمكنت خلاله من ضبط قاعة بداخلها صالة للعب القمار واعتقال عشرة متهمين فيها، بينهم امرأتين اثنتين، بالاضافة الى ضبط اداوت تستخدم في لعبة الروليت والقمار، وذلك في منطقة الكرادة بجانب الرصافة".

وتابعت القيادة انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".