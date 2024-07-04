بالأسماء.. صدور أوامر وزارية بالمتعينين الجدد من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية
2024-07-04 11:56:01 - المصدر: الفرات نيوز
اعلنت الدائرة الادارية والمالية والقانونية عن اصدار الاوامر الوزارية الخاصة بالمتعينين الجدد من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية الساندة والمشمولين بالتعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000
المتضمن تعيين خريجي معهد الادارة/ قسم الاحصاء الصحي موزعين على دوائر واقسام مركز الوزارة كافة وحسب الاومر الوزارية المدرجة
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