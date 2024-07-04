الداخلية تعلن القبض على شبكتين مختصتين بتجارة وترويج المواد المخدرة بالديوانية

2024-07-04 12:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على شبكتين مختصتين بتجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة الديوانية.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعمليتين منفصلتين، ومن خلال معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على شبكتين مختصتين بتجارة وترويج المواد المخدرة وبحوزتهم (أكثر من نصف كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة وإدوات للتعاطي واسلحة من بينها 3 بنادق وقاذفة 7 RBG وصاروخ و6 رمانات يدوية ومسدس في محافظة الديوانية".

وأضاف أن "العملية الأمنية كانت باشراف مديرية مخدرات الديوانية"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين لإكمال أوراقهم التحقيقية".