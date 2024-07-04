أربيل تعلق على زيارة بارزاني الى بغداد: لن تكون عادية

2024-07-04 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، أن زيارة مسعود بارزاني إلى بغداد لن تكون عادية وتعبر عن رغبة جدية بتجاوز الخلافات.

وقال سلام في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "زيارة بارزاني الى بغداد وفي هذا التوقيت هو تعبير عن رغبة جادة من شخصية كردية مهمة لحل الخلافات بشكل جذري، وخاصة المواضيع الاستراتيجية".

وأضاف أن "الزيارة فيها جانب لإبراز الدعم لحكومة السوداني خاصة"، مشددا على أن "هنالك رغبة من الطرفين بحل الخلافات"، مبينا أن "الزيارة لن تكون عادية".

ووصل، امس الاربعاء، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له الى بغداد بعد انقطاع لسنوات، عقد على اثرها جملة من الاجتماعات مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية، فيما يرى نواب بأن الزيارة مهمة وقد تسهم في حل الكثير من الخلافات العالقة بين المركز والاقليم.