مالية اقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر حزيران الأسبوع المقبل

2024-07-04 12:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الخميس، أنها ستشرع في توزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر حزيران الماضي مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه: تم إيداع جزء من تمويل رواتب شهر حزيران/ يونيو في الحساب المصرفي للوزارة مبلغا مقداره (231,605,531,000) مائتان وواحد وثلاثون مليار وستمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار مستحقات عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين والمعاقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وأضاف البيان أن هذا المبلغ تم ايداعه في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في فرع البنك المركزي العراقي في اربيل.

وأفادت الوزارة في بيانها أنها ستبدأ بتوزيع رواتب الفئات المذكورة أعلاه يوم الأحد الموافق السابع من شهر تموز الجاري.