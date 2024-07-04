2024-07-04 12:42:06 - المصدر: منصة إيشان

كشف مكتب مستشار رئيس الوزراء، يوم الخميس، عن إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، وذلك من أجل بناء جيل يمتلك مهارات الثورة الصناعية الرابعة، حسب تعبيره. وقالت مسؤولة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتب رغد الشابندر ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفع شعار (الذكاء الاصطناعي الطريق الى السوق العمل العالمي) في مؤتمر دافوس”، مشيرةً […]

ظهرت المقالة العراق يُدخل الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية: لبناء جيل يمتلك مهارات الثورة الصناعية الرابعة أولاً على ايشان.