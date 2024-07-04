2024-07-04 12:42:06 - المصدر: منصة إيشان

اعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 37 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وقالت الوزارة في بيان، إن عملية جوية استهدفت مواقعا للتنظيم الإرهابي في مناطق غارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمالي العراق”. وأضافت أن “العملية الجوية أسفرت عن تدمير 37 هدفا، تتكون من ملاجئ وكهوف ومستودعات يستخدمها التنظيم”.

ظهرت المقالة التوغل التركي شمالي العراق: أنقرة تعلن استهداف 37 موقعا جديدا لـ”بي كى كى” أولاً على ايشان.