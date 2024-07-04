القاضي زيدان يزور المحكمتين العليا والدستورية في أذربيجان

2024-07-04 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

زار رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، المحكمة العليا في دولة أذربيجان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان زار، اليوم الخميس الموافق 4/7/2024 رفقة الوفد المرافق له المحكمة العليا في أذربيجان".

وأضاف انه "كان في استقباله رئيس المحكمة العليا اينام كريموف رئيس القضاء والقضاة العاملين فيها"، مبينا ان "رئيس المجلس والوفد المرافق رفقة كريموف قاموا بجولة اطلعوا خلالها على القسم الإداري والمتحف في المحكمة العليا".

وبين المركز الإعلامي أن "أعضاء الوفد استمعوا الى شرح موجز عن طبيعة عملها"، مشيرا الى ان "المحكمة العليا في أذربيجان هي نظير محكمة التمييز في العراق".

وبسياق متصل، زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، رفقة الوفد المرافق له المحكمة الدستورية الأذربيجانية.

والتقى القاضي زيدان برئيسها فرهاد عبد لايف للاطلاع على عمل المحكمة وتشكيلها وتبادل الأفكار القضائية المشتركة بين النظامين القضائيين في البلدين.