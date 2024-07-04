2024-07-04 13:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، احتراق 150 فدانًا من الشجيرات والأشجار بحادثين منفصلين في منطقتي خالكان ميركابان بالمحافظة.

وقالت المديرية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "حريقا اندلع في قرية سێکانیانی شهيد في السليمانية، ما أدى إلى احتراق نحو 100 دونم من الغابات وإتلاف عدد من الأشجار الطبيعية".

وأوضحت إنه "يعتقد أن الحريق نتج عن مخلفات بقايا السياح في المنطقة".

وفي سياق متصل، اشارت المديرية، الى ان "حريقاً كبيراً اندلع غرب ناحية خلكان في تل بير، ما أدى إلى احتراق نحو 50 دونماً من حقول القمح والعديد من الأشجار الطبيعية وتضرر حقلين وبستانين".

وأضافت أنه “يشتبه في أن سبب الحريق متعمد والتحقيقات مستمرة”.