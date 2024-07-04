اتحاد تنس الطاولة يكثف استعداداته لبطولة العراق الدولية

2024-07-04 13:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يواصل الاتحاد العراقي المركزي لتنس الطاولة استعداداته لاستضافة منافسات بطولة العراق الدولية التي ستقام في محافظة السليمانية بمشاركة عشر دول عربية وآسيوية وأوروبية .

وقال رئيس اتحاد اللعبة هيرده رؤوف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الإصرار على إقامة البطولة في محافظة السليمانية يأتي بسبب متطلبات الاتحاد الدولي ومنها توفير صالة التدريب وصالة خاصة للسباقات، وهذا ما توفره جامعة السليمانية التي تمتلك أربع صالات متجاورة من شأنها أن تصب في مصلحة اتحادنا في إنجاح البطولة".

وأضاف رؤوف أن" الأنشطة الرياضية في العراق تعاني من أزمة المنشأ الرياضي فأغلبها لا يحتوي على قاعة للتدريب وإحماء للاعبين مثل قاعة الشعب وكذلك قاعة ملعب الشعب لألعاب القوى "، مؤكداً أنه" تمت مفاتحة وزارة الشباب والرياضة بضرورة بناء صالات ملاعب تدريب بجانب القاعات لما لها من أهمية لا سيما وأن العراق مقبل على احتضان العديد من البطولات الدولية والقارية".

وتابع رؤوف أن البطولة ستشهد مشاركة من عشر دول أوروبية وآسيوية وعربية وهي سويسرا، كازاخستان، هونغ كونغ، الهند، إيران، قطر، الأردن، سوريا، لبنان، والبلد المضيف العراق، على أن تستمر البطولة لمدة أربعة أيام ".