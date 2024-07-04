رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

2024-07-04 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع يوم الأول من المحرم الحرام رأس السنة الهجرية".

وأضاف ان "ذلك جاء استناد إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ب) من قانون العطلات الرسمية ( 12 لسنة 2024)".