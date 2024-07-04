رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا في أذربيجان

2024-07-04 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

زار رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، المحكمة العليا في أذربيجان.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان زار برفقة الوفد المرافق له المحكمة العليا في أذربيجان، وكان في استقباله رئيس المحكمة العليا اينام كريموف رئيس القضاء والقضاة العاملين فيها".

وأضاف، أن "زيدان، أجرى برفقة الوفد المرافق وكريموف، جولة اطلع خلالها على القسم الإداري والمتحف في المحكمة العليا حيث استمع الى شرح موجز عن طبيعة عملها".

يذكر أن المحكمة العليا في أذربيجان هي نظير محكمة التمييز في العراق.