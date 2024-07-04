مالية كردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر حزيران الأسبوع المقبل

2024-07-04 13:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، اليوم الخميس، أنها ستشرع في توزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر حزيران الماضي مطلع الأسبوع المقبل. وقالت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أنه أُودِع جزء من تمويل رواتب شهر حزيران يونيو في الحساب المصرفي للوزارة مبلغا مقداره 231,605,531,000 مائتان وواحد وثلاثون مليار وستمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار مستحقات عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين والمعاقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. وأضاف أن هذا المبلغ تم إيداعه في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في فرع البنك المركزي العراقي في اربيل. وأفادت الوزارة في بيانها أنها ستبدأ بتوزيع رواتب الفئات المذكورة آنفاً يوم الأحد الموافق السابع من شهر تموز الجاري.