2024-07-04 13:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، الباحثين الاجتماعيين مسؤولية أخلاقية ويحدد لهم مهمتين أساسيتين.

وذكرت وزارة العمل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي افتتح قاعة الاستعلامات في قسم حماية المرأة بالانبار لدى زيارته المحافظة يوم الخميس الموافق 4/7/2024"، مثنياً على "جهود المحافظ، والملاكات العاملة في مجلس المحافظة لدعمهم الاستثنائي لاقسام الوزارة".

وأكد الاسدي بحسب البيان، على "استمرار جهود الوزارة ومنسوبيها لشمول جميع المستحقين بخدماتها رغم الامكانات المحدودة"، داعياً "جميع المحافظات لتحذو حذوَّ محافظة الانبار في مساندة جهود الوزارة الرامي الى توفير الخدمات للفئات الهشة في المجتمع".

واضاف خلال لقاءه عدداً من الباحثين الاجتماعيين ان "دورهم يتميز عن باقي العاملين كونهم على تواصل مباشر مع المواطنين، ويحملون مسؤولية اخلاقية قبل ان تكون مهنية، إذ يقع على عاتقهم تحديد المشمولين بالخدمات التي تقدمها الوزارة".

واشار الى ان "الشهر الاول من هذه العام شهد اطلاق حملة استرداد لكشف المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، لذا يقع على عاتق الباحثين الاجتماعيين مهمتين اساسيتين، وهما البحث الاجتماعي للمستحقين الفعليين للشمول بخدمات الوزارة، والكشف عن المتجاوزين عليها".

وأكد الاسدي "سعي الوزارة الجاد لتأمين أجور النقل للباحثين الاجتماعيين"، لافتاً الى انه "تم التباحث بهذا الخصوص مع لجنة العمل النيابية، وان الامر متوقف على تنفيذ وزارة المالية لبنود موازنة 2024ـ2025، واعداً الباحثين باستحصال جميع حقوقهم بما يسهم في تقديم فضلى الخدمات للمواطنين".



