خلال مساعدتها لوالدتها في أعمال التنظيف.. وفاة طفلة بعد تعثرها ودخول عصا "الماسحة" في بلعومها بكركوك

2024-07-04 13:32:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - كركوك





أفاد مصدر في كركوك، اليوم الخميس، بوفاة الطفلة أردهان محمد صالح، البالغة من العمر عشر سنوات، نتيجة حادث غريب وقع خلال مساعدتها لوالدتها في أعمال التنظيف.









وأوضح المصدر أن الحادث وقع في قرية الصباغية بناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة، حيث تعثرت الطفلة بعصا التنظيف المائي مما أدى إلى تكسرها ودخول أجزاء منها في بلعومها، مما تسبب في قطع شرايينها.





وأضاف، أنه على الرغم من جهود الفريق الطبي لإنقاذها، إلا أنها لفارقت الحياة متأثرة بإصابتها الخطيرة، مبينا، أنه تم نقل جثتها إلى دائرة الطب العدلي للتشريح، في حين تبقى الأسباب الدقيقة للحادث قيد التحقيق.



