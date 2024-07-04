وزير التربية من صلاح الدين: سنعمل على معالجة ملف المدارس الكرفانية والآيلة للسقوط

2024-07-04 13:42:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، العمل على معالجة ملف المدارس الكرفانية والآيلة للسقوط، فيما أشار محافظ صلاح الدين بدر الفحل الى تخصيص 4000 درجة وظيفية للمحاضرين وبانتظار موافقة مجلس الوزراء.

وقال الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تنسيقاً عالياً مع محافظة صلاح الدين لاستحصال الموافقات اللازمة لإطلاق حزمة المشاريع التربوية وفق خطة المحافظة ومديرية تربية صلاح الدين"، مشيراً إلى أن "المحافظة ستعمل على معالجة ملف المدارس الكرفانية والآيلة للسقوط".

من جانبه، أكد محافظ صلاح الدين بدر الفحل،خلال استقباله وزير التربية، على "أهمية التنسيق الوثيق بين الجانبين لتنفيذ خطة تربوية شاملة في المحافظة" ،مبيناً أن "المحافظة جادة في إدراج المشاريع التربوية ضمن خطتها وإنه يجري تسهيل الإجراءات القانونية الخاصة باستملاك الأراضي الزراعية التي يتبرع بها المواطنون لصالح وزارة التربية لبناء المدارس كما تم إطلاق سلف التمويل لإعادة تنفيذ أعمال المدارس المتلكئة".

وفي ما يخص معالجة ملف المحاضرين المجانيين وسد الشواغر، اقترح الفحل "تخصيص 4000 درجة وظيفية من عقود المحافظة وبانتظار موافقة مجلس الوزراء".