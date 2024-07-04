وزير العمل يطلق البحث الاجتماعي للمصابين بأمراض الفشل الكلوي والسرطان

2024-07-04 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، اليوم الخميس، إطلاق البحث الاجتماعي لامراض الفشل الكلوي والمصابين بالامراض السرطانية.

وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، أعلن طلاق البحث الاجتماعي لامراض الفشل الكلوي والمصابين بالامراض السرطانية، جاء ذلك لدى زيارته الانبار ولقائه المحافظ محمد نوري واعضاء الحكومة المحلية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة، والحكومة المحلية لدعم عمل أقسام الوزارة".

وقال الاسدي، في مؤتمر صحفي عقده مع المحافظ: إن "الانبار هي واحدة من المحافظات التي تعرضت الى محنة كبيرة غير اعتيادية تسببت بدمار كبير، لكنها استطاعت بادارتها المحلية ان تكون انموذجا لباقي المحافظات"، مؤكداً أن "هذه المحافظة تستحق كل الدعم حتى تعود كما كانت في السابق وافضل".

وذكر، أن "هذه الزيارة هي الثانية لنا الى المحافظة، ومجيئنا اليوم هو لخدمة ابنائها خاصة وان محافظة الانبار لها مكانة خاصة في نفوسنا".

وأضاف: "نعلن من الانبار اطلاق البحث الاجتماعي للمصابين بالامراض السرطانية وحسب قاعدة البيانات الواردة من وزارة الصحة (الوجبة الثانية)، كما نعلن إطلاق المرحلة الثانية من البحث الاجتماعي لمصابي الفشل الكلوي استنادا الى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى، أن "عدد الاسر المستفيدة من الاعانة الاجتماعية في الانبار وصل إلى 108,723 اسرة، منها 78,319 اسرة يعيلها رجل، و30,404 اسرة تعيلها امرأة، فضلاً عن إجراء البحث الاجتماعي لـ 81,840 أسرة في المحافظة، وإكمال الاجراءات على قواعد البيانات، وبانتظار التخصيصات المالية لإطلاق الإعانة لها".

ولفت إلى، "إطلاق المرحلة الثانية من البحث الاجتماعي للنازحين العائدين الى المحافظة (الوجبة الثانية) الاثنين المقبل"، مبيناً أن "عدد المشمولين براتب الحماية الاجتماعية في المحافظة من النازحين بلغ 60 ألفاً، فضلاً عن شمول أكثر من 1600 نازح من العائدين الى المحافظة بالاعانة الاجتماعية خلال الشهرين الماضيين."

ومضى بالقول: إن "الوزارة عملت على تحويل 2,377 مستفيدا بالاعانة الاجتماعية من الانبار الى عقود وزارة الداخلية".

و في مجال رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، ذكر الاسدي، أن " عدد المشمولين براتب المعين المتفرغ في الانبار بلغ 38,783 مستفيدا، أما عدد المحالين الى اللجان الطبية في المحافظة عبر منصة اور بلغ 2001، في حين بلغ عدد المشمولين بالتفرغ الوظيفي لاعانة المعاقين بلغ 1170 موظفاً".

وفي مجال القروض، بين الاسدي، أن "عدد المستفيدين من قروض دعم المشاريع الصغيرة في المحافظة بلغ 1,487 مقترضاً، فيما بلغ عدد المستفيدين من قروض برنامج حاضنات الاعمال 10 مقترضين، في حين بلغ عدد الحاصلين على اجارة الخدمات الصناعية 716 مستفيدا في المحافظة".

ودعا وزير العمل، الشباب الانباري الى "استثمار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد لضمان حقوقهم وعوائلهم خاصة بعد دخول الضمان الاختياري حيز التنفيذ".

وأشار إلى، أن "عدد العمال المضمونين في المحافظة بلغ 11,704 عمال مضمونين، فيما بلغ عدد المشاريع المشمولة باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في القطاعين الخاص والمختلط 3 آلاف و790 مشروعاً".

وكشف الاسدي، أن " حضورنا اليوم الى المحافظة جاء لافتتاح عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية التي تعنى بعمل وزارة العمل منها، افتتاح الاستعلامات الالكترونية لقسم الحماية الاجتماعية للمرأة، و افتتاح مركز للتوحد في المحافظة، و افتتاح بناية معهد الرجاء للعوق العقلي، افتتاح مركز حماية المرأة".