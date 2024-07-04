قائد عمليات بغداد يعلن وضع خطة أمنية متكاملة لشهر محرم الحرام

2024-07-04 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الخميس، عن وضع خطة أمنية متكاملة لشهر محرم الحرام، فيما أشار الى صدور توجيهات لتنظيم المواكب الخدمية للزائرين.

وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم عقد اجتماع أولي في وزارة الداخلية برئاسة رئيس اللجنة العليا المشرفة على الزيارة الأربعينية وصدرت عدة توجيهات الهدف منها تأمين الزيارة الأربعينية وتأمين الحماية للزائرين بكل انسيابية".

وأضاف أن "قيادة عمليات بغداد ستؤمن الحماية للزائرين بمناسبة شهر محرم الحرام الذي يبدأ اعتباراً من يوم 1 محرم المصادف 8 تموز، والخطة ستشمل تأمين جميع الأماكن الدينية التي تقام بها مراسيم محرم الحرام وأيضاً تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، وسوف تقوم القيادة بتأمين طرق سير الزائرين سواء في 10 محرم الحرام، وخلال الزيارة الأربعينية سوف يتم نصب المقار المسيطرة في مداخل بغداد للسيطرة على تسهيل سير الزائرين من المحافظات المحاذية لبغداد".

ولفت إلى أن "هناك خطة كاملة سوف تشرع بها قياده عمليات بغداد لتأمين الزيارة الأربعينية وتتضمن جميع الإجراءات الأمنية التي تسهم في تأمين الزائرين وطرق سيرهم"، مشيراً إلى أن "توجيهات صدرت من قيادة عمليات بغداد لغرض تنظيم المواكب الخدمية للزائرين مع هيئة المواكب وسوف يتم عقد اجتماع تنسيقي لغرض تنسيق جميع الأمور الخدمية".