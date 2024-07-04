الاستخبارات تطيح باثنين من تجار المخدرات والأعضاء البشرية في بغداد و نينوى

2024-07-04 14:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، الإطاحة باثنين من تجار المخدرات والأعضاء البشرية في محافظتي بغداد ونينوى.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم تجارة وترويج المخدرات والاتجار بالأعضاء البشرية في محافظتي بغداد ونينوى".

وأضافت ان "المتهمين صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادتين (28 مخدرات، 18 تجارة أعضاء بشرية)"، مؤكدة انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء".