الثامنة تتابع اوضاع الفلسطنيين في العراق

2024-07-04 14:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

يعيش في العراق أكثر من 4000 فلسطيني، حيث نزحوا الى العراق منذ منتصف القرن الماضي، إلا انهم لا يمتلكون لغاية الان الجنسية العراقية.. الفلسطنيون في العراق يتابعون آخر التطورات في حرب غزة عن طريق شاشة التلفزيون افاد سمير خالد البالغ من العمر 62 عاما وهو فلسطيني الاصل وولد في بغداد، لقناة الثامنة بمجيئهم عام 1948 إلى العراق، مع عشرات العائلات الفلسطينية الأخرى وتم توطينهم، وهو الان لايمتلك الجنسية العراقية وتم منذ عام 2017 إلغاء قانون حقوق المواطنة الخاصة بهم. واشار خالد الى ان هناك موظفين فلسطنيين خدموا الدولة العراقية لمدة ثلاثين الى أربعين سنة، ومع الغاء قرار قانون حقوق المواطنة