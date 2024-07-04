2024-07-04 14:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المختص في الشأن المالي علاء جلوب الفهد، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، عن سبب ارتفاع سعر الدولار مجددا في السوق الموازي.

وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سعر صرف الدولار في السوق الموازي، يشهد ارتفاعًا وانخفاضا وتقلبات نتيجة اتخاذ البنك المركزي العراقي إجراءات جديدة خاصة ببيع العملة للمسافرين وتسليم المبالغ من المطار حصرا"، مبينا ان "هناك أيضا من يحاول اثارة المخاوف مع اتخاذ أي إجراءات جديدة من قبل البنك المركزي من اجل فائدة بعض المضاربين".

وبين ان "البنك المركزي العراقي اعلن بأكثر من مرة انه مستمر ببيع العملة وتغطية كافة الاحتياجات سواء كان للاستيراد او السفر ولا توجد أي مخاوف"، مستدركا بالقول "لكن هناك من يحاول بث بعض المخاوف السلبية من اجل الربح".

وتابع ان "البنك المركزي العراقي مسيطر على كافة إجراءات السياسة النقدية والوضع المالي مطمئن"، متوقعا " ان "ينخفض صرف الدولار في السوق الموازي في حالة انحصار كل التعاملات عن الطريق المنصة الإلكترونية للبنك المركزي العراقي".

وشهدت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية حيث لامس سعر البيع الـ 150 الفا لكل 100 دولار.



