بمشاركة العراق.. الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية يناقش نشاطاته الخاصة

2024-07-04 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الخميس، عن مشاركة العراق في الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية ، فيما أشارت إلى مناقشة الجهود السابقة والأنشطة الخاصة خلال العامين الماضيتين ، وأكدت أن العراق يعد من أبرز المساهمين والداعمين لهذا الصندوق.

وقال مدير عام السياسات الاقتصادية في الوزارة صباح جندي منصور ،لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق المعونه العربية للدول الأفريقية عقد صباح هذا اليوم بمشاركة العراق" ،مبيناً أن "هذا الصندوق أسس منذ السبعينيات وهو أحد الصناديق المرتبطة بجامعة الدول العربية ،إذ يقدم الدعم الفني للدول الأفريقية المحتاجة للدعم".

وأضاف أن "العراق يعد من أبرز المساهمين والداعمين لهذا الصندوق ،حيث تلقينا اليوم الشكر والتقدير من الأمين العام على دعم العراق لجهود هذا الصندوق".

وأوضح أن "الاجتماع ناقش الجهود السابقة والأنشطة الخاصة بالصندوق خلال السنتين الماضيتين ، حيث عقد الصندوق العديد من الدورات التدريبية والمنح الدراسية في مجموعة من الدول الافريقية المحتاجة لهذا الدعم" ،مشيداً بـ "الجهود الكبيرة لهذا الصندوق خلال الفترة الماضية رغم معاناته من قلة التخصيصات المالية".

وأكد على "دعم العراق لهذا الصندوق" ،لافتاً إلى "ضرورة أن يكون هناك تمثيل واضح للعراق في الموظفين والحصص بين المنظمات وهذا ما أكد عليه قانون الموازنة العامة للدولة ، حيث تلقينا وعوداً بأنه سيكون هناك تمثيل للعراق خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أنه "لاحظنا خلال الأنشطة السابقة منذ الدورة الماضية أن جميع الأنشطة منفذة في عدد من الدول العربية ولكن ليست هناك أنشطة منفذة في العراق ، حيث قدمنا مقترحاً بأن يكون جزء من هذه الأنشطة تنفذ في العراق سواء دورات تدريبية أو منح دراسية".

وتابع: "لدينا مؤسسات تعليمية وتطويرية عريقة وخبرات ممكن أن تقدم دورات لدول أخرى ، ونحن مستعدون لتحمل جزء من تكاليف هذه الدورات".