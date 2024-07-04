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حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية عسكرية بـ200 صاروخ

حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية عسكرية بـ200 صاروخ
حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية عسكرية بـ200 صاروخ
2024-07-04 14:54:07 - المصدر: منصة إيشان

  أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إطلاق نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل مستهدفاً عدة ثكنات عسكرية ومقر قيادة فرقة الجولان،ن ومقر مدفعية. وقال الحزب في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ‏وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف مقاتلونا بأكثر من 200 ‏صاروخ […]

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