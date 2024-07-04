2024-07-04 14:54:07 - المصدر: منصة إيشان

“الذهاب إلى سوق البالات لم يعد مجديا، الأمر بات يعتمد على الحظ، كلما تأخرت، كلما تضاءلت فرصك بالحصول على قطع جيدة”، يقول أحد المتبضعين. ويضيف، وسام، وهو شاب من الناصرية، يهتم باقتناء الأحذية الرياضية والحقائب الأصلية، في حديث لمنصة “إيشان”، إن “أصحاب المصلحة يحضرون مبكرا، وفور فتح البضائع الجديدة، ينقضون عليها، يشترونها بأثمان زهيدة، ثم […]

ظهرت المقالة هواة “البراندات” يعيدون تدوير “البالات”: يشترونها بأثمانٍ زهيدة ويبيعونها بأسعار غالية أولاً على ايشان.