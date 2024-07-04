وزارة التربية تفتح باب الترشيح الى قناة المتميزين

2024-07-04 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشيح الى قناة المتميزين للعام 2024 – 2025، فيما اشارت الى ان 17 من تموز آخر موعد لاستلام الطلبات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "وزارة التربية/المديرية العامة للعلاقات الثقافية افتتحت باب الترشيح الى قناة المتميزين للعام الدراسي 2024 – 2025، وفق الضوابط العامة التي تسمح للحاصلين على شهادة الدبلوم التقني إكمال دراستهم الجامعية الأولية (البكالوريوس) وخريجي الإعدادية بفروعها كافة التقديم الى معاهد الجامعات التقنية".

واضاف ان "آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 17 تموز الجاري".