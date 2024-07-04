2024-07-04 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن مواعيد انطلاق مراحل التعداد العام للسكان والمساكن، فيما أوضحت بشأن المناطق العشوائية.

وقال مدير إحصاء بغداد في وزارة التخطيط، خالد وليد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التخطيط تقوم ببدء فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت"، لافتاً إلى أن "التعداد يشمل جميع مناطق بغداد الحضرية والريفية عشوائية أو صناعية".

وأكد أنه "لا توجد أي منطقة خارج التعداد"، موضحاً أن "المناطق العشوائية من ضمن التعداد السكاني وسيتم على أساسها إيجاد حلول بديلة".

ولفت إلى أن "التعداد يمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى (التهيئة) وهي تهيئة الكوادر التربوية التي انطلقت في الأول من تموز، والثانية مرحلة (الحصر والترقيم) تبدأ بعد تاريخ 20 تموز، والثالثة مرحلة (العد) وتبدأ يوم 20 تشرين الثاني".

فيما أكد معاون مدير عام التخطيط والمتابعة في أمانة بغداد محمد مهدي حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "أننا في أمانة بغداد سنحاول إسناد عملية التعداد لكافة الجهات ذات العلاقة خلال قواعد بيانات وترقيم وبيان كافة المعلومات التي تخص السكن والوحدات السكنية التي هي ضمن حدود أمانة بغداد".

وتابع "سنكون اليد الساندة لإنجاز هذا المشروع".