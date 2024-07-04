وزير التعليم يعلن قرب افتتاح اتحاد مجالس البحث العلمي العربية مقره الرئيس في بغداد

2024-07-04 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، أهمية ربط مسارات البحث العلمي بمتطلبات التنمية المستدامة، فيما أشار الى قرب افتتاح اتحاد مجالس البحث العلمي العربية الذي مقره الرئيس في بغداد.

وقالت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي كرم الباحثين الفائزين بجائزة البحث العلمي الخاص بالمناخ وأثره على الأمن والاستقرار والاستدامة في العراق".

وأكد في كلمته خلال لقائه الباحثين بحضور مدير عام دائرة البحث والتطوير لبنى خميس مهدي، على "أهمية ربط مسارات البحث العلمي بمتطلبات التنمية المستدامة التي تتوزع أهدافها بين المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا الى أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتماما مكثفا لإسهام الجامعات في تحقيق أعلى مستوى من الاستجابة للأهداف العالمية والتنموية للأمم المتحدة مما جعل مؤسساتنا الأكاديمية تسجل تنافسها الإيجابي في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة الذي أظهر العراق في المرتبة السابعة عالمياً".

وأضاف أن "مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تمتلك رؤى وحلولاً يجسدها المختصون من الأساتذة وطلبة الدراسات العليا عن طريق البحث العلمي الرصين لمواجهة التحديات الطارئة ولاسيما ما يتعلق منها بالمتغيرات البيئية والمناخية"، موضحا أن "الحكومة العراقية مهتمة بدعم الأبحاث العلمية ذات النشر العالمي الرصين".

وذكر أن "الوزارة تعتمد سياسة خاصة واهتماماً نوعياً بالبحث العلمي من خلال تكريم الباحثين بمبالغ مالية وكتاب شكر وتقدير تحفيزاً على النشر في المجلات العالمية التابعة إلى (Nature and Science Journals) و(TOP Journals in shanghai Ranking)".

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي "مبلغ خمسة ملايين دينار وكتاب شكر وتقدير لعشرة باحثين فائزين من جامعات بغداد والتقنية الجنوبية وذي قار والقادسية والكوفة وواسط وكربلاء والحمدانية ودجلة وجدد المضي بتعزيز مساحات النشر العلمي وتوسيع دائرة الأبحاث التخصصية المرتبطة بتقديم المعالجات العلمية التي من شأنها أن تسهم في تقديم الحلول المستدامة لمشكلات التغير المناخي".

وتابع أن "مؤشر النشر العلمي العراقي في المستوعبات بات في تصاعد ملحوظ وأن اهتمام جامعاتنا بتعضيد رصيدها في المستوعبات وتنافسها في التصنيفات العالمية يدل دلالة صريحة على تعزيز السمعة الأكاديمية وتوفير مناخات الانفتاح والتواصل العالمي"، لافتاً في الوقت نفسه الى أن "اتحاد مجالس البحث العلمي العربية سيفتتح مقره الرئيس في العاصمة بغداد قريبا".