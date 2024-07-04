السوداني: العراق يشهد نسبة نمو هي الأعلى في المنطقة

2024-07-04 15:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن العراق يشهد نسبة نمو هي الأعلى في المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، أن السوداني رعى اليوم الخميس، الاحتفالية السنوية ليوم الوظيفة الوطني، التي أقيمت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، حيث جرى تكريم 50 من الموظفين المتميزين في مختلف المجالات، تم اختيارهم من قبل لجان مختصة؛ لتميزهم في الأداء الوظيفي. وأشاد السوداني بـالموظفين المتميزين الذين اجتهدوا واستحقوا التميز، وهذا هذا الاختيار للموظفات والموظفين يثبت قوة العراقي وما يحمله من مبدأ وثقة وطاقة إيجابية، مؤكداً أن الشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل العراق والعراقيين يبقى هو المتميز الأول. وأضاف أننا نشيد بمبادرة تكريم الموظفين المتميزين، وثمن جهود اللجنة المعنية، وكل من ساهم في هذه المبادرة التي تؤكد قدرة الموظفين في القطاع العام، وتنفي الصورة السلبية عنهم، حيث تسلط الضوء على الموظف المخلص والكفوء والمنتج والنزيه، مشيراً إلى وجود أعداد أخرى من الموظفين المتميزين يؤدون مهامّهم بتفانٍ وكفاءة عالية. وأشار إلى ان قصص الموظفين المتميزين التي تستحق الوقوف عندها وتعزز الثقة بالموظف الحكومي، لاسيما أن بعضهم تمكن من تحويل الظروف الصعبة وتحدياتها التي يعيشها إلى نجاح وتميز وتفانٍ في الخدمة العامة التي يقدمها للمواطنين، مبيناً أن أحد ذوي الهمم حقق تفوقاً على زملائه في البرمجة، وكذلك الطالبة البصيرة في الشطرة التي تفوقت وتجاوزت ظروفها الصحية، وهي حالة من الإبداع التي يحقّ أن نفخر بها. وتطرق السوداني خلال الحفل إلى دور القطاع العام المحوري والأساسي في بناء البلد، وتوليه تنفيذ برنامج وأولويات الحكومة، فضلاً عن أهميته في الارتقاء بواقع البلد في جميع المجالات، حيث يشهد العراق نسبة نمو هي الأعلى في المنطقة، ولا بدّ للقطاع الحكومي من أداء واجباته بهذا الصدد. واكد أن الحكومة قطعت، خلال أقلّ من عامين، شوطاً مهماً من العمل ومعالجة التحديات، في جميع المجالات، حيث يمتلك بلدنا مقومات ومقدرات وثروات طبيعية وبشرية، بعضها لم تستثمر لغاية اليوم.