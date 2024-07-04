2024-07-04 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد حزب الانتماء الوطني، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، موعد ما اسماه الانهيار الأكبر لتحالف محمد الحلبوسي.

وقال امين عام الحزب حكمت سليمان لـ"بغداد اليوم"، إن "تقدم من خلال فعالياته الأخيرة يحاول اثبات بان خروج رئيسه محمد الحلبوسي من منصب رئيس مجلس النواب لا تعني نهاية المطاف وهو يحاول بيان نفوذه امام جماهيره".

وأضاف ان "الحقيقة توضح ان كل المد الإعلامي والخطابات في الانتخابات ركز خلالها التحالف على السلطة والمكتسبات باعتبارها عناوين جامعة"، مشددا على انه "بفقدانهما سينهار كل شي من وجهة نظرنا لأنه لا توجد أفكار ثابتة".

وتابع سليمان ان "هناك صراع بين قوى السنية حول من يمثل الأغلبية"، موضحا ان "الانشقاقات من تقدم ثم عودة بعضهم لا تعني عامل اصلاح بل تناقضات والمغريات هي ابرز عواملها".

وأشار الى ان "هناك تململ في تحالف تقدم بعد فقدان الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب وهناك قوى لم يكن لها دور في تحالفه بدات بالبحث عن فضاءات أخرى للتعبير عن اصواتها" مؤكدا ان "التحالف ما ان يفقد فرصته في نيل مرشحه لمنصب رئيس مجلس النواب سينهار بشكل اكبر".

يذكر ان النائب نورس العيسى، أعلنت يوم أمس الأربعاء، انسحابها من حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وانضمامها إلى كتلة المبادرة برئاسة زياد الجنابي.

وقالت العيسى في منشور على صفحتها في الفيس بوك تابعته "بغداد اليوم"، "متوكلة على الله، ومستندة الى إرادة صادقة لخدمة أهالي ووطني وبعد التشاور والتداول مع اهل الرأي ممن اثق بهم واطمئن لرأيهم، قررت الانضمام الى كتلة المبادرة سعياً لتحقيق مصالح اهلي، وتغليباً للمصلحة العامة التي اقسمت على الحفاظ عليها وحمايتها".

المصدر: وكالات